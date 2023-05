Il presidente a margine del G7 ammette la caduta in mano russa della cittadina nell'Oblast di Donetsk

“Per oggi Bakhmut è solo nei nostri cuori. Dovete capire che non c’è nulla”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in Giappone per il G7, ha risposto a chi gli chiedeva una conferma della conquista di Bakhmut da parte dei russi. “È un peccato, una tragedia”, ha detto il leader ucraino parlando con i giornalisti durante il bilaterale col presidente americano Joe Biden.

