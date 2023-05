Milano, 21 mag. (LaPresse/AP) – Il presidente russo, Vladimir Putin, si congratula con i “distaccamenti d’assalto Wagner, così come con tutti i militari delle unità delle forze armate russe, che hanno fornito loro il supporto necessario e la copertura del fianco, per il completamento dell’operazione per liberare Artyomovsk”. Lo ha riferito il servizio stampa del Crelmino, utilizzando il nome di epoca sovietica di Bakhmut.

