70 mila in piazza, presente la presidente Sandu con Metsola

Decine di migliaia di persone hanno manifestato a Chisinau in Moldavia per l’adesione del paese all’Unione europea. Dal palco ha parlato la presidente Maia Sandu e all’evento era presente anche la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola. In Moldavia i partiti di opposizione filorussi cercano di spingere il Paese verso il Cremlino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata