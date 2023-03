L'allarme di Ana Revenco: "Potrebbero cambiare il corso democratico a Chisinau"

Mentre continua il conflitto in Ucraina tra Kiev e Mosca, allarme della ministra degli Interni della Moldavia sui movimenti dei filorussi per destabilizzare il Paese. “La situazione nella Repubblica di Moldavia continua ad essere estremamente instabile. Stiamo vedendo gruppi di interesse da Mosca e oligarchi fuggitivi mettere insieme tutti i loro sforzi e le loro risorse per aumentare il livello di destabilizzazione nella Repubblica di Moldavia al livello che dovrebbe cambiare il corso democratico a Chisinau” ha dichiarato la ministra dell’Interno moldava, Ana Revenco, in un punto stampa a Bruxelles con la commissaria Ue agli Affari interni Ylva Johansson.”Spesso mi viene chiesto se la Moldavia è il prossimo obiettivo, e ho solo una risposta: l’obiettivo è la democrazia e la pace in Europa. Siamo solo sulla seconda linea dell’aggressione russa, mentre l’Ucraina sta coraggiosamente combattendo per tenere lontano da noi il fronte di guerra. Ma stiamo sicuramente vedendo e sentendo su base giornaliera le conseguenze e il sovrapporsi della complessità della crisi, compresa l’esplosione di tutti gli elementi possibili e la manifestazione della guerra ibrida”, ha precisato.

