Miliziani combattenti mascherati saltano in cerchi di fuoco, sparano da motociclette e provocano esplosioni

Gli estremisti sciiti di Hezbollah hanno messo in scena un’esercitazione militare nel sud del Libano, insolitamente aperta ai media. Nel campo di addestramento, miliziani combattenti mascherati saltano in cerchi di fuoco, sparano da motociclette, provocano esplosioni, in una delle quali viene abbattuta una bandiera di Israele, il nemico storico di Hezbollah. L’evento cade nell’anniversario del ritiro delle forze israeliane dal paese dei cedri del 25 maggio 2000.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata