Forze provvisorie delle Nazioni Unite nel villaggio di Qalili

Militari delle forze provvisorie delle Nazioni Unite in Libano e soldati libanesi hanno ispezionato i campi del villaggio di Qalili, nel sud del Libano, colpito dalle bombe israeliane. Tel Aviv ha effettuato attacchi aerei in Libano e ha continuato a bombardare la Striscia di Gaza, un’escalation che ha suscitato timori di un conflitto più ampio a seguito della violenza nella zona più sensibile di Gerusalemme. In precedenza, missili israeliani hanno colpito un campo aperto nella città libanese meridionale di Qalili, vicino al campo profughi palestinese di Rashidiyeh, causando diversi feriti, tra cui alcuni rifugiati siriani.

