È di nove morti e 2 feriti il bilancio della calca davanti ai cancelli dello stadio per la finale del campionato salvadoregno, tra i club Alianza e Fas. Le vittime sono state confermate dalla polizia civile nazionale. La partita, in programma allo stadio Monumentale di Cuscatlan, a 41 km a nordest della capitale, è stata sospesa. Al momento si contano almeno 2 feriti che sono stati portati in ospedale in condizioni critiche. I tifosi scampati alla calca sono rimasti in campo agitando furiosamente le magliette nel tentativo di rivedere le persone sdraiate sull’erba che si muovevano a malapena.

