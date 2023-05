Le associazioni nudiste messicane sono sfilate in corteo nella capitale Città del Messico per chiedere diritti per il nudismo e per diffondere un messaggio positivo sull’accettazione del corpo. La marcia di due chilometri si è conclusa davanti alla statua dell’Angelo dell’Indipendenza, uno dei simboli della città.

