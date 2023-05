Sono 23 i leader politici che si sono messi in posa davanti agli obiettivi dei fotografi

Foto di gruppo per i leader del G7 insieme ai rappresentanti di altri Paesi e organizzazioni invitati al vertice di Hiroshima, in Giappone. Sono 23 gli esponenti politici che si sono messi in posa davanti agli obiettivi dei fotografi. A rappresentare i Paesi del G7 c’erano il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro canadese Justin Trudeau, il primo ministro italiano Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il padrone di casa, il primo ministro giapponese Fumio Kishida. Come di consueto negli ultimi anni, ad alcune sessioni partecipano anche i leader di alcuni Paesi non appartenenti al G7 e di organizzazioni internazionali. Tra i temi principali discussi durante il meeting il cambiamento climatico, l’IA, la povertà e l’instabilità economica, la proliferazione nucleare e, soprattutto, la guerra in Ucraina. Il primo ministro giapponese, Kishida ha invitato Corea del Sud, Australia, India, Brasile, Vietnam, Indonesia, Comore e Isole Cook.

