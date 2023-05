Il presidente ucraino ha partecipato al summit della Lega Araba

Volodymyr Zelensky è stato accolto a Gedda dal vice governatore dell’Arabia Saudita, il principe Badr Bin Sultan bin Abdulaziz. Il presidente ucraino ha partecipato al summit della Lega Araba, vertice annuale che richiama i Paesi arabi. In occasione di questo incontro Zelensky ha puntato il dito contro alcuni leader, accusandoli di non essersi schierati a fianco dell’Ucraina nella guerra in corso in Europa orientale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata