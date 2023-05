Intervento del leader di Kiev al vertice della Lega Araba a Gedda, in Arabia Saudita: "Sostenete nostra proposta di pace"

“Sfortunatamente, ci sono alcuni nel mondo e qui, tra di voi, che hanno chiuso un occhio davanti alle prigioni e alle annessioni illegali“. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un passaggio del suo intervento al vertice della Lega Araba a Gedda in Arabia Saudita dove è stato invitato come ospite. Il leader di Kiev ha esortato i partecipanti a guardare al conflitto “con uno sguardo onesto”.

Zelensky: “Paesi Arabi sostengano nostra proposta di pace”

Al vertice della Lega Araba a Gedda in Arabia Saudita il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha invitato i Paesi partecipanti a “sostenere” la sua iniziativa di pace per porre fine alla guerra della Russia in Ucraina. Lo riporta Al Arabiya. Zelensky ha fatto sapere che i delegati riceveranno ciascuno il testo del piano di pace in 10 punti e ha chiesto loro di lavorare “direttamente con l’Ucraina senza intermediari”.

Zelensky: “Musulmani vittime occupazione russa in Crimea”

“La protezione della comunità musulmana dell’Ucraina” è una delle priorità indicate dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky negli incontri che terrà a Gedda in Arabia Saudita, dove ha preso parte al vetrtice della Lega Araba. “Insieme a noi c’è Mustafa Dzhemilev, leader del popolo tartaro di Crimea – ha scritto – la Crimea è stata la prima a subire l’occupazione russa e la maggior parte di coloro che subiscono la repressione nella Crimea occupata sono musulmani”.

