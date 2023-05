Possibili onde fino a 3 metri

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.7 è stata registrata nell’Oceano Pacifico, a sudest della Nuova Caledonia. Il terremoto ha fatto scattare l’allarme tsunami per Vanuatu, mentre onde di minori dimensioni sono possibili per le isole Fiji e la Nuova Zelanda. L’epicentro della scossa di terremoto ha una profondità di 6 km. Il sisma è stato localizzato dalla Sala sismica Ingv di Roma.

L’U.S. Geological Survey ha detto che l’epicentro del terremoto aveva una profondità di 37 chilometri (23 miglia).

Il Pacific Tsunami Warning Center ha affermato che per Vanuatu sono possibili onde fino a 3 metri. L’Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze della Nuova Zelanda ha affermato che sta ancora valutando il potenziale di uno tsunami. Il Ptwc ha affermato che onde fino a 1 metro (3 piedi) sopra le maree erano possibili per Fiji, Nuova Caledonia, Kiribati e Nuova Zelanda.Onde più piccole erano possibili in Papua Nuova Guinea, Guam e altre isole del Pacifico.

