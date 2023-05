Russia leader nel mercato delle armi, nonostante le sanzioni dell’Occidente. Lo ha sottolineato il presidente Putin in un messaggio di congratulazioni ai lavoratori e ai veterani per il 70° anniversario della creazione del sistema di gestione statale della cooperazione tecnico-militare con l’estero. “La Russia mantiene anche con fiducia il suo status di uno dei leader nel mercato globale delle armi e delle attrezzature militari, nonché delle imprese dell’industria della difesa” ha detto Putin come riporta Ria Novosti. “Nonostante la pressione delle sanzioni senza precedenti e la concorrenza sleale da parte degli Stati Uniti e di un certo numero di paesi occidentali“, ha aggiunto Putin, “state perseguendo attivamente i vostri obiettivi, esportando volumi sostanziali di prodotti militari russi, prestando un’attenzione instancabile alla modernizzazione degli impianti di produzione e allo sviluppo del loro potenziale di ricerca e sviluppo”.

