Un video pubblicato dal New York Times mostra un gruppo composto da 12 migranti, tra cui uomini, donne, bambini e un neonato, fatti salire su un furgone sull’Isola di Lesbo, in Grecia per essere successivamente trasportati su una nave della Guardia costiera di Atene che poi li abbandona alla deriva su una piccola imbarcazione al largo della costa. È la dura accusa lanciata dal quotidiano statunitense alle autorità greche. I fatti, secondo il New York Times, risalirebbero ad aprile.

