Prima dell'inizio del summit in Giappone

I leader del G7 riuniti in Giappone hanno piantato alberi nell’Hiroshima Peace Memorial Park, prima dell’inizio del vertice: hanno inoltre visitato il parco dedicato alle decine di migliaia di persone che sono morte nella prima detonazione di una bomba atomica in tempo di guerra. Tra i temi caldi del summit la guerra in Ucraina, ma anche le minacce nucleari russe e i test missilistici della Corea del Nord nonché l’espansione dell’arsenale nucleare cinese. A Hiroshima c’è anche il presidente ucraino Zelensky.

