Ok al disegno di legge da parte della Camera dello Stato americano

La camera della Carolina del Sud ha approvato un disegno di legge che punta a vietare l’aborto dopo le sei settimane di gravidanza, ricomponendo una frattura tra i deputati repubblicani, sinora divisi sul periodo a partire dal quale impedire l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza. La camera della Sud Carolina, in sede di approvazione, ha inserito alcune modifiche al disegno di legge. Di conseguenza la normativa dovrà essere approvata nuovamente anche dal senato statale.

Se approvato in via definitiva il provvedimento vieterebbe l’accesso all’aborto nel momento in cui l’ecografia rilevi attività cardiaca a circa sei settimane dal concepimento. Si tratta di un momento in cui la maggiore parte delle donne non sa nemmeno di essere incinta. Le uniche eccezioni sono rappresentate da anomalie fetali potenzialmente fatali, quando la vita o la salute della paziente siano a rischio e in caso di stupro e incesto.

