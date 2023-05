Da venerdì a domenica la premier al G7

“Esprimo le mie condoglianze alle vittime del maltempo in Emilia Romagna”. Così il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, nelle dichiarazioni ai media prima del bilaterale con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in corso al Rihga Royal Hotel di Hiroshima, città dove domani cominceranno i lavori del vertice del G7.

Meloni: “Cooperare su sicurezza”

“Essendo l’Italia il prossimo presidente del G7 è fondamentale ancora di più che la nostra cooperazione sia molto stretta. Noi siamo due potenze regionali che hanno ruoli di responsabilità insieme agli leader del G7, in questa fase è fondamentale che noi lavoriamo insieme per la sicurezza, e per la sicurezza economica” ha detto Meloni a Kishida. “Grazie davvero Fumio, sono molto molto contenta di essere qui, le mie congratulazioni per la determinazione e la serietà con cui stai gestendo il G7 in un anno sicuramente non facile che continua a essere non facile”, ha aggiunto Meloni

Ieri la presidente del Consiglio è atterrata ad Hiroshima dove da venerdì a domenica si terrà il G7. Il colloquio fa seguito all’incontro del 10 gennaio scorso a Roma nel corso del quale c’era stato un approfondito scambio di vedute sul programma di lavoro del G7, della successiva presidenza italiana (2024) e sulle grandi sfide globali. Il faccia a faccia, spiegano fonti diplomatiche, punta a rafforzare ulteriormente i rapporti bilaterali che non sono mai stati stretti come oggi, in particolare nel campo della difesa.

Biden arrivato in Giappone

Anche il presidente americano, Joe Biden, è arrivato in Giappone per partecipare al vertice del G7 di Hiroshima, in programma a partire da domani. Lo riporta la Cnn. Biden sarebbe dovuto restare in Asia per otto giorni con l’obiettivo di incontrare i vari alleati della regione, considerate le crescenti ambizioni militari ed economiche della Cina. Ma resterà solo la metà dei giorni in modo da poter tornare in tempo a Washington per partecipare al dibattito sull’aumento del tetto del debito negli Stati Uniti.

