La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è atterrata ad Hiroshima dove da venerdì a domenica si terrà il G7. Giovedì pomeriggio , alle 16 locali (le 9 in Italia), la premier sarà impegnata in un bilaterale con il primo ministro giapponese Fumio Kishida.

Il colloquio fa seguito all’incontro del 10 gennaio scorso a Roma nel corso del quale c’era stato un approfondito scambio di vedute sul programma di lavoro del G7, della successiva presidenza italiana (2024) e sulle grandi sfide globali. Il faccia a faccia, spiegano fonti diplomatiche, punta a rafforzare ulteriormente i rapporti bilaterali che non sono mai stati stretti come oggi, in particolare nel campo della difesa.

