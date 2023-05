Il presidente ucraino è intervenuto in videocollegamento al Consiglio d'Europa

“Questa notte siamo stati svegliati da un attacco russo effettuato tramite 18 missili balistici e droni per rendere difficili le nostre difese aeree. Li abbiamo abbattuti tutti: 100%, questo è un risultato storico. Grazie a voi per i vostri aiuti”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un passaggio del suo intervento al Consiglio d’Europa in corso a Reykjavik, in Islanda. “Siamo europei e siamo liberi – ha aggiunto – e lavoriamo insieme al massimo della nostra forza quando si tratta di proteggere il nostro modo di vivere. Ci uniamo al 100%. Gloria all’Ucraina e gloria all’Europa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata