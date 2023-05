ue progetti innovativi per rafforzare la promozione del marchio " Made In Morocco"

Il Re del Marocco Mohammed VI ha presieduto lunedì scorso nella capitale Rabat la cerimonia di presentazione della prima auto e del prototipo di veicolo a idrogeno sviluppato dall’industria privata marocchina.

Si tratta dell’auto prodotta da “Neo Motors”, società di capitale marocchino, e del prototipo di veicolo a idrogeno della società NamX, denominato HUV (Hydrogen Utility Vehicle). Due progetti innovativi per rafforzare la promozione del marchio ” Made In Morocco” e per consolidare il ruolo del Regno come piattaforma competitiva per la produzione automobilistica.

La “Neo Motors” ha istituito un’unità industriale ad Ain Aouda (Regione di Rabat-Salé-Kénitra), per la produzione di autoveicoli per il mercato locale e per l’esportazione, con una capacità annua prevista di 27.000 unità e un tasso di integrazione locale del 65% .

Per quanto riguarda il prototipo del veicolo a idrogeno dell’azienda NamX, è stato progettato in collaborazione con l’ufficio di design italiano Pininfarina.

