Le truppe ucraine in prima linea a Bakhmut stanno avanzando mentre continuano i feroci combattimenti per allontanare le forze russe dall’Ucraina. La città orientale e le aree circostanti teatro della battaglia più lunga e sanguinosa della guerra. I soldati della 3a brigata hanno dichiarato all’emittente britannica Sky News di aver fatto progressi, respingendo le truppe russe anche prima dell’inizio della controffensiva di Kiev, attesa da tempo. Le truppe hanno mostrato quelle che, a loro dire, erano posizioni russe catturate, che contenevano tane di volpe, attrezzature e vestiti sparsi sul terreno, lasciati dalle forze di Mosca in fuga.

