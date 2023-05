A causa della debolezza di domanda interna ed export

La ripresa economica cinese è messa a dura prova dalla debolezza della domanda dei consumatori e delle esportazioni. Lo ha dichiarato oggi Fu Linghui, portavoce dell’Ufficio nazionale di statistica, dopo che i dati sulle vendite al dettaglio e su altri indicatori economici sono risultati più deboli del previsto ad aprile. L’attività cinese in realtà ha accelerato, mentre la crescita economica di Stati Uniti ed Europa si sta riducendo in seguito ai rialzi dei tassi di interesse per spegnere l’inflazione. Ma la spesa dei consumatori, un importante motore economico, sta impiegando più tempo del previsto per riprendersi, dopo che la maggior parte delle limitazioni cinesi all’attività commerciale e ai viaggi è terminata a dicembre.”La ripresa della domanda è ancora insufficiente”, ha dichiarato Fu durante una conferenza stampa. “La domanda esterna si è indebolita” e gli esportatori si trovano ad affrontare un contesto “complesso e difficile”.

