Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato ricevuto domenica mattina dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Zelensky è arrivato al Bellevue Palace, il palazzo presidenziale tedesco a Berlino, dove, dopo un colloquio con Steinmeier, ha firmato anche il libro degli ospiti. In seguito per il presidente ucraino l’incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Zelensky è arrivato a Berlino durante la notte, dopo la sua visita a Roma. In Germania riceverà il premio Carlo Magno ad Aquisgrana.

