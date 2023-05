Il corteo in occasione della visita del numero 1 di Kiev, Zelensky

Centinaia di sostenitori ucraini sono scesi in strada ad Aquisgrana, in Germania, in occasione della visita del numero 1 di Kiev Volodymyr Zelensky. Tensione con un gruppetto di dimostranti filo russi comunque tenuti sotto controllo dalle forze dell’ordine.

