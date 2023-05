Il presidente turco è candidato per un nuovo mandato

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha votato nelle elezioni che si tengono oggi e alle quali è candidato per un nuovo mandato. Parlando ai giornalisti, Erdogan ha espresso la speranza che l’esito delle urne sia vantaggioso per il Paese. “La mia speranza in Dio è che dopo la conclusione dello spoglio questa sera, il risultato sia positivo per il futuro del nostro Paese, per la democrazia turca”, ha detto, come riportato dai media turchi.

