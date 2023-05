Erdogan al seggio: "Mi auguro che il voto sia positivo per la democrazia"

Urne aperte in Turchia dove si vota oggi per le elezioni parlamentari e presidenziali. Il voto rappresenta una grande sfida per l’attuale presidente Recep Tayyip Erdogan, da due decenni al potere.Il principale avversario di Erdogan è Kemal Kilicdaroglu, il 74enne leader del Partito popolare repubblicano di centrosinistra, o CHP, pro-laico, e candidato congiunto di un’alleanza di opposizione. Se nessun candidato otterrà più del 50% dei voti, si andrà al ballottaggio il 28 maggio.

Erdogan al voto: “Auspico esito positivo per Paese e democrazia”

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha votato nelle elezioni alle quali è candidato per un nuovo mandato. Parlando ai giornalisti, Erdogan ha espresso la speranza che l’esito delle urne sia vantaggioso per il Paese. “La mia speranza in Dio è che dopo la conclusione dello spoglio questa sera, il risultato sia positivo per il futuro del nostro Paese, per la democrazia turca”, ha detto, come riportato dai media turchi.

