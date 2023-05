In agenda incontri con Mattarella, Meloni e Papa Francesco

Atterrato a Ciampino dove è stato accolto dal ministro degli Esteri Tajani, Volodymir Zelensky si è poi recato in un noto albergo di Roma. Per il leader ucraino in agenda incontri con il capo dello Stato Mattarella, la premier Meloni e Papa Francesco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata