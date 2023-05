Strettissime misure di sicurezza in occasione della visita del presidente ucraino che ha incontrato prima Mattarelle e poi Meloni. Nel pomeriggio colloquio privato col Papa

E’ operativa già da ieri a Roma la macchina della sicurezza disposta in occasione della visita del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, con no fly zone e controlli ad ampio raggio delle forze dell’ordine nella Capitale.

Effettuate bonifiche con cinofili e artificieri nei luoghi sensibili, controlli anche nel sottosuolo, con ispezione delle reti fognarie. Sorvegliati anche il Tevere con la polizia fluviale e i parchi, dove la vigilanza viene assicurata anche dal reparto a cavallo, mentre il controllo dal cielo è realizzato con gli elicotteri della Polizia di Stato. Nei luoghi interessati dalla visita del presidente ucraino saranno impegnate squadre di tiratori scelti. La no fly zone sarà in vigore per tutta la durata della visita: su Roma è vietato il sorvolo da parte di droni non autorizzati.

In campo anche le unità antiterrorismo di polizia e carabinieri (Uopi, Api e Sos). Fitti controlli anche nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, e sulle principali arterie stradali e autostradali. Attiva, presso la sala operativa della Questura di Roma, nell’area riservata alla gestione dei grandi eventi, una task force, dove vengono coordinati tutti i servizi di ordine e sicurezza pubblica.

“L’Italia continuerà a sostenere un’applicazione rigorosa delle sanzioni che sono uno dei principali strumenti nei confronti dell’aggressore, insieme a quello finanziario e militare, per far cessare le ostilità”. Questa, a quanto si apprende, la posizione espressa dalla premier Giorgia Meloni al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante il loro incontro a Palazzo Chigi.

“L’Italia sin dall’inizio è stata in prima linea per l’attribuzione all’Ucraina dello status di candidato all’Unione Europea, e continuerà ad assicurare il suo appoggio per facilitare la progressiva integrazione di Kiev che sta combattendo per la difesa dei valori europei di libertà e di democrazia ed è un avamposto della sicurezza del Continente europeo”. Lo ha assicurato, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante il loro incontro a Palazzo Chigi.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lasciato il Quirinale dopo circa mezz’ora di incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Zelensky è ora diretto a Palazzo Chigi per essere ricevuto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“L’Italia era e è dalla parte giusta, dalla parte della verità in questa guerra. Ci stiamo muovendo nella direzione della vittoria. La vittoria significa la pace per il nostro Paese”. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “A Roma ho incontrato il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Sono grato per la posizione coerente sul sostegno all’Ucraina. Apprezziamo l’importante assistenza militare che dà al nostro Paese la capacità di resistere all’aggressione russa. La chiave del nostro successo sul campo di battaglia è la ricezione tempestiva dell’assistenza necessaria”, ha scritto ancora Zelensky.

“Sono qui per ringraziare l’Italia. Vorrei abbracciare gli italiani uno a uno per il sostegno che ci è stato continuamente offerto a tutti i livelli e che non è mutato con i governi (Draghi e Meloni). Abbiamo con l’Italia valori comuni”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky – secondo quanto si apprende da fonti del Quirinale – al il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell’incontro al Colle.

“Per l’Italia è un onore averla qui a Roma. Sono lieto di incontrarla nuovamente dopo il nostro incontro di oltre tre anni addietro, anche se la condizione che state affrontando è ben diversa”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Zelensky arrivato a Quirinale per incontro con Mattarella

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha accolto Zelensky nel cortile d’onore, dove vengono eseguiti gli inni e gli onori militari. All’interno del Quirinale, prima dell’incontro bilaterale, c’è stata la stretta di mano tra Zelensky e la delegazione italiana a cui è seguita la foto di rito tra il presidente ucraino e Mattarella, che hanno posato davanti alle bandiere dell’Italia, dell’Ucraina e dell’Unione europea.

Salvini: “Avrei incontrato Zelensky ma non era previsto”

“Spero che siano incontri importanti, sono ai massimi livelli: il Santo Padre, il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. Leggo qualche ricostruzione surreale in base alla quale io non sarei andato: non è mai stato previsto. Un presidente del Consiglio incontra un presidente del Consiglio”. Lo ha spiegato il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, durante un punto stampa a un gazebo della Lega a Milano, parlando della sua assenza ai colloqui che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrà durante la sua visita di oggi a Roma. “Spero che oltre al doveroso e coerente sostegno all’Ucraina, si trovi il modo anche di pensare al dopo, al giorno del cessate il fuoco, della pace e alla fine di questa guerra. Spero che ai tavoli si parli anche di questo”, ha detto Salvini, che alla domanda se avrebbe incontrato Zelensky ha poi risposto: “Ci mancherebbe altro, sono stato alla conferenza per la ricostruzione dieci giorni fa”.

Tajani accoglie Zelensky: “Al fianco di Kiev per difesa libertà”

“L’Italia dà il benvenuto al presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Rinnoviamo il nostro impegno al fianco del popolo ucraino, a difesa della libertà e della democrazia”. Lo ha scritto su Twitter il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha accolto all’aeroporto di Ciampino il presidente ucraino Volodymyr Zelensky oggi in visita a Roma dove incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e papa Francesco.

L’Italia dà il benvenuto al Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Rinnoviamo il nostro impegno al fianco del popolo ucraino, a difesa della libertà e della democrazia. pic.twitter.com/3Qbc1FhWiv — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 13, 2023

Zelensky su Twitter: “Visita importante per avvicinarsi a vittoria”

“Oggi a Roma. Incontrerò il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, il primo ministro italiano, Giorgia Meloni, e il Papa. Una visita importante per avvicinarsi alla vittoria dell’Ucraina!”. Così su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, appena atterrato all’aeroporto di Ciampino per la sua visita a Roma. Per Zelensky sono previsti incontri con con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la premier Giorgia Meloni e con papa Francesco.

Today in Rome. I’m meeting with President of Italy Sergio Mattarella, Prime Minister of Italy @GiorgiaMeloni and the Pope @Pontifex. An important visit for approaching victory of Ukraine! 🇮🇹🤝🇺🇦🤝🇻🇦 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023

Zelensky atterrato ad aeroporto Ciampino

L’aereo sul quale viaggiava il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato all’aeroporto di Ciampino. Ad accogliere il presidente ucraino il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Ingenti le misure di sicurezza intorno all’aeroporto, con controlli serrati agli ingressi e l’istituzione di zone off-limits. Zelensky sarà oggi a Roma e già dalle scorse ore è stata disposta un’imponente macchina di sicurezza con no fly zone e controlli ad ampio raggio delle forze dell’ordine nella Capitale. Ad accogliere Zelensky all’aeroporto di Ciampino, oltre al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani presenti, tra gli altri, anche l’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk. Presente anche l’ambasciatore di Italia a Kiev, Pier Francesco Zazo. Zelensky è sceso dall’Airbus A319 dell’Aeronautica Militare accolto dalla delegazione che lo ha atteso sulla pista. Zelensky si è poi intrattenuto brevemente con il ministro Tajani, per poipoi salire su una delle vetture che lo hanno portato a Roma scortato da un’ingente organizzazione di sicurezza.

Podolyak, importante sostegno Italia, servono missili lungo raggio