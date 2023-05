Volodymir Zelensky è arrivato a Roma, ad attenderlo a Ciampino il ministro degli Esteri Tajani. Capitale blindata per la visita del leader ucraino. In agenda incontri con il capo dello Stato Mattarella, il premier Meloni e Papa Francesco. In campo artificieri, elicotteri e tiratori scelti ma anche le unità antiterrorismo di polizia e carabinieri. Sorvegliati i luoghi sensibili.

