Domenica 14 maggio il paese voterà il suo prossimo presidente

Domenica 14 maggio la Turchia voterà il suo prossimo presidente. Giornata di urne che decreterà se l’attuale Capo di Stato Recep Tayyip Erdoğan verrà rieletto dando il via al suo terzo mandato. La situazione nel Paese però non è delle migliori, soprattutto nelle zone di Antakya e Altinozu, colpite da un terremoto di magnitudo 7.8 il 6 febbraio scorso. “Nessuno vuole andare alle elezioni in questo modo, perché stiamo soffrendo. Abbiamo perso i nostri amici, gli amici più stretti e i familiari. Avremmo sperato di andare alle elezioni in un ambiente più felice, più pacifico e più tranquillo”, ha raccontato Kudret Mersin, 33 anni, sopravvissuto al terremoto. “Eserciterò il mio diritto di voto. Non rinunceremo di certo a queste elezioni. Chi ci ha dimenticato il giorno del terremoto, noi lo dimenticheremo alle urne. È semplice”.

