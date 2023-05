Domenica le presidenziali in cui potrebbe finire un'era durata 20 anni

Domenica in Turchia ci saranno le elezioni presidenziali. Appuntamento politico che potrebbe dare il via a un terzo mandato di Recep Tayyip Erdogan oppure mettere fine a un’era durata 20 anni. Il principale sfidante dell’attuale presidente turco è Kemal Kilicdaroglu, leader del Partito Popolare Repubblicano, laico e di centro-sinistra. “C’è stato un governo negli ultimi 20 anni. I primi 10 anni sono stati un vero successo, ma negli ultimi 10 anni ha deviato dalla rotta. Possiamo chiamarlo avvelenamento da potere. La crisi economica che si è sviluppata, inoltre, di recente ci ha colpito profondamente”, ha detto un cittadino turco, sostenitore di Kilicdaroglu. “Questa crisi economica ci ha colpito molto. Non possiamo comprare i prodotti allo stesso prezzo, li compriamo a prezzi più alti. ll motivo di questa situazione è la crisi economica globale. Ma non credo che nessun altro a parte Erdogan possa sistemare le cose”, racconta un altro cittadino, sostenitore, invece, dell’attuale presidente turco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata