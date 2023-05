Non sono stati segnalati danni o feriti

Un razzo lanciato dalla Striscia di Gaza, dalle fazioni palestinesi, è caduto in Cisgiordania vicino all’insediamento ebraico di Gush Etzion. Non sono stati segnalati danni o feriti. Le sirene di allarme sono risuonate anche in diverse località vicino a Gerusalemme.

