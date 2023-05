La polizia ha reso noto di aver arrestato un uomo di 53 anni

Sono stati sparati dei colpi di arma da fuoco in una fabbrica della Mercedes a Sindelfingen, vicino a Stoccarda, in Germania. Secondo le prime informazioni una persona è stata uccisa e almeno un’altra è rimasta gravemente ferita e poi è deceduta in ospedale. La polizia ha reso noto di aver arrestato un uomo di 53 anni. Secondo gli inquirenti l’aggressore avrebbe agito da solo. Diversi dipendenti della fabbrica Mercedes che sono stati fatti uscire dallo stabilimento hanno riferito che l’attacco sarebbe stato mirato ai capi squadra, riporta Bild. I colpi di arma da fuoco sarebbero stati esplosi nella zona dell’ufficio del caposquadra. L’aggressore sarebbe un dipendente esterno di una società di logistica.

