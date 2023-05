Il sovrano ha scavato la prima buca per il nuovo laboratorio dedicato all'aviazione a zero emissioni

Re Carlo III ha visitato il sito in cui verrà costruito un laboratorio da 58 milioni di sterline per supportare l’aviazione a zero emissioni. Si tratta del primo impegno ufficiale dopo l’incoronazione nell’Abbazia di Westminster. Il sovrano ha visitato il Whittle Laboratory dell’Università di Cambridge, che ha recentemente ottenuto i finanziamenti per il progetto. Il laboratorio avrà l’obiettivo di dimezzare il tempo necessario per sviluppare le tecnologie volte a raggiungere l’aviazione a zero emissioni. Il Re ha preso in mano la pala e scavato la prima buca per “inaugurare” i lavori. Ha anche svelato una targa celebrativa e visitato il laboratorio esistente.

