Cercano di attraversare illegalmente il Rio Grande, con le nuove politiche americane saranno ridotti gli ingressi non regolari

È costante il flusso di migranti che cerca di attraversare il Rio Grande vicino alla città di Matamoros, al confine messicano di fronte a Brownsville, in Texas, sotto gli occhi degli agenti della Guardia Nazionale. Nonostante una campagna di dissuasione da parte del governo statunitense, i migranti continuano a dirigersi verso il confine meridionale del Paese. Le restrizioni pandemiche in vigore dal 2020 hanno permesso ai funzionari americani di riportare rapidamente i migranti oltre il confine con il Messico. Con le nuove politiche degli Stati Uniti saranno ridotti gli attraversamenti illegali e verrà offerto ai migranti un percorso legale per entrare nel Paese se faranno domanda online attraverso un’applicazione governativa, se avranno uno sponsor e se supereranno i controlli. Coloro che, invece, rischiano seriamente di essere perseguitati nei loro Paesi d’origine possono rimanere negli Stati Uniti fino a quando non verrà presa una decisione definitiva.

