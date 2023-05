Colpite postazioni per il lancio di razzi

Razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso Israele mercoledì. E’ la risposta della Jihad islamica ai raid israeliani. L’amministrazione comunale di Sderot afferma che tutti e nove i razzi sono stati intercettati dal sistema di difesa aerea Iron Dome. Non ci sono segnalazioni di feriti o danni.Le sirene di allarme missilistico suonano per la prima volta a Tel Aviv e nelle vicine città di Ramat Gan e Givatayim. Lo riporta The Times of Israel.

