La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è a Kiev per celebrare la giornata dell’Europa insieme al presidente ucraino Volodymir Zelensky. “Accolgo con grande favore la vostra decisione di celebrare il 9 maggio la Giornata dell’Europa. Poiché la capitale dell’Ucraina è il cuore pulsante dell’odierna Ucraina, è in prima linea nella difesa di tutto ciò che noi europei abbiamo a cuore, la nostra libertà, la nostra democrazia, la nostra libertà di pensiero e di parola”, ha detto l’ex ministra tedesca nella conferenza stampa congiunta con il leader ucraino.

“L’Ucraina sta combattendo per gli ideali dell’Europa che celebriamo. In Russia, Putin e il suo regime hanno distrutto questi valori. E ora stanno cercando di distruggerli qui in Ucraina, perché hanno paura del successo che rappresentate e l’esempio che mostrate e hanno paura del vostro percorso verso l’Unione europea”, ha aggiunto.

“Oggi ho ringraziato Ursula per la disponibilità dell’Unione europea a fornire all’Ucraina le munizioni tanto necessarie, un milione di proiettili per l’artiglieria”, ha affermato Zelensky, che poi ha chiesto di accelerare per l’integrazione del paese con Bruxelles. “È tempo per una decisione positiva di aprire i negoziati sull’adesione dell’Ucraina all’Unione europea. I nostri valori, la sicurezza, la prosperità, la pace nel continente, tutte queste dimensioni diventano realtà al 100% per l’Europa solo insieme all’Europa – ha sottolineato il capo dello stato di Kiev -. In questo contesto, contiamo che a giugno sarà presentata una valutazione di interesse positivo della Commissione Europea sui progressi dell’Ucraina nel cammino verso l’integrazione europea”.

