Lo riporta il Washington Post citando fonti vicine alle indagini, l'uomo ha ucciso 8 persone prima di essere freddato dalla polizia

“Potrebbe avere avuto convinzioni suprematiste bianche o neonaziste” l’uomo sulla trentina che sabato ha aperto il fuoco in un centro commerciale ad Allen, in Texas, uccidendo 8 persone prima di essere ucciso dalla polizia. Lo riporta il Washington Post (WP), citando fonti vicine alle indagini. Mauricio Garcia, questo il nome dell’uomo, aveva diverse armi con sé e nell’auto vicina, aggiungono le fonti.

Il Washington Post riporta che le autorità non hanno riferito il movente ma che in una toppa sul petto dell’uomo c’era la scritta ‘RWDS’, acronimo che sta per Right Wing Death Squad, frase diffusa tra gli estremisti di destra, i neonazisti e i suprematisti bianchi. Oltre alle armi trovate sul suo corpo, gli investigatori hanno trovato altre cinque pistole all’interno della sua auto sempre nelle vicinanze, riferisce ancora il giornale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata