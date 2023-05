Messaggio del capo dello Stato: "Nuovi passi per il ripristino della pace"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato varie nazioni in tutto il mondo che hanno promesso un ulteriore sostegno al suo Paese. “Questa settimana diversi nostri partner si sono distinti nell’aiutare l’Ucraina e gli ucraini. Dagli Stati Uniti alla Nuova Zelanda, dai Paesi Bassi al Belgio, dalla Croazia ai Paesi del Nord Europa: Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Islanda. Vi ringrazio per ogni decisione a sostegno dell’Ucraina”, ha detto Zelensky nel suo video discorso notturno. Il presidente ucraino ha continuato sottolineando l’importanza di aumentare la consapevolezza delle atrocità subite dall’Ucraina per mano della Russia.

