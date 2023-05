Missili da crociera sulla città affacciata sul Mar Nero

Nuovo attacco russo su larga scala in Ucraina. Nella notte le forze di Mosca hanno effettuato raid su Kiev e Odessa. Lanciati otto missili da crociera sulla città del Mar Nero, mentre nella capitale almeno cinque persone sono rimaste ferite negli attacchi, secondo quanto comunicato dal sindaco Vitali Klitschko. Il colonnello Yuri Ihnat, portavoce dell’aviazione ucraina, ha riferito che a Odessa alcuni dei missili – risalenti all’epoca sovietica – sarebbero esplosi in volo o caduti in mare prima di colpire i bersagli. Il servizio di emergenza statale ucraino ha diffuso un video in cui si vedono edifici in fiamme e l’intervento dei Vigili del Fuoco. I media ucraini riportano anche esplosioni nell’oblast di Kherson.

