La denuncia: "Tentativo di cancellare la città dalla faccia della terra"

Dopo l’accusa dei giorni scorsi delle forze speciali ucraine, secondo cui l’esercito russo avrebbe lanciato bombe al fosforo bianco su Bakhmut, le autorità di Kiev hanno diffuso un video che confermerebbe quanto denunciato. Nelle immagini si vedono lampi di fuoco bianco che indicherebbero l’uso di questo tipo di munizioni, assolutamente vietato da una convenzione dell’Onu e ritenuto un crimine di guerra. Il quotidiano Ukrainska Pravda, citando funzionari militari, riferisce che “il nemico ha usato fosforo e munizioni incendiarie a Bakhmut nel tentativo di cancellare la città dalla faccia della terra”. Il diritto internazionale vieta l’uso di munizioni al fosforo bianco o altre armi incendiarie in aree dove potrebbero esserci concentrazioni di civili, perché producono ustioni sul corpo, mentre possono essere utilizzate a scopo di illuminazione, per spaventare il nemico o per creare una cortina fumogena.

