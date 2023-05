Sette le persone rimaste ferite a nord di Dallas

Un uomo armato è sceso da una berlina argentata e ha iniziato a sparare alle persone in un centro commerciale dell’area di Dallas sabato, uccidendo otto persone e ferendone altre sette – tre in modo grave – prima di essere ucciso da un agente di polizia che si trovava nelle vicinanze, hanno dichiarato le autorità. Le autorità non hanno fornito immediatamente dettagli sulle vittime dell’Allen Premium Outlets, un vasto centro commerciale all’aperto, ma i testimoni hanno riferito di aver visto dei bambini tra loro. Alcuni hanno detto di aver visto anche quelli che sembravano essere un agente di polizia e una guardia di sicurezza del centro commerciale svenuti a terra.

La sparatoria, l’ultimo episodio di quello che è stato un ritmo senza precedenti di omicidi di massa negli Stati Uniti, ha fatto fuggire centinaia di persone nel panico. Appena una settimana prima, secondo le autorità, un uomo aveva ucciso cinque persone a Cleveland, in Texas, dopo che un vicino gli aveva chiesto di smettere di sparare mentre un bambino dormiva. Un dipendente di 16 anni di un chiosco di pretzel, Maxwell Gum, ha descritto una fuga virtuale di acquirenti. Lui e altri si sono rifugiati in un magazzino. “Abbiamo iniziato a correre. I bambini venivano calpestati”, ha detto Gum. “Il mio collega ha raccolto una bambina di 4 anni e l’ha consegnata ai suoi genitori”.

Il video della videocamera che è circolato online ha mostrato l’uomo armato che scendeva da un’auto e sparava alle persone sul marciapiede. Si sono sentiti più di tre dozzine di colpi mentre il veicolo che ha registrato il video si allontanava. Il capo dei vigili del fuoco di Allen, Jonathan Boyd, ha dichiarato che sette persone, compreso il tiratore, sono morte sulla scena. Nove vittime sono state portate negli ospedali della zona, ma due di loro sono morte. Tre dei feriti erano in condizioni critiche in serata, ha detto Boyd, e quattro erano stabili.

