Atlanta (Georgia, Usa), 4 mag. (LaPresse/AP) – Deion Patterson, il 24enne arrestato con l’accusa di aver aperto il fuoco ieri nella sala d’attesa dell’ospedale Northside Medical di Atlanta uccidendo una donna e ferendone altre quattro, è stato formalmente incriminato per un omicidio e quattro aggressioni aggravate. E’ quanto emerge dai registri della prigione della contea di Fulton. Patterson è atteso in tribunale per la prima comparizione. Il vice capo della polizia di Atlanta si è rifiutato di discutere di qualsiasi dettaglio riguardante l’indagine o il movente. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine Patterson, accompagnato dalla madre, aveva un appuntamento in ospedale e poco dopo essere arrivato ha sparato alla prima donna. La vittima aveva 39 anni mentre le altre quattro rimaste ferite hanno un’eta compresa tra i 25 e 71 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata