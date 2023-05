E' successo a Brownsville, città che si trova vicino al confine con il Messico. Non sono chiare le cause dello schiatno

Sette persone sono morte e almeno 6 sono rimaste ferite a Brownsville, in Texas, dopo essere state investite da un veicolo mentre aspettavano a una fermata dell’autobus vicino a un centro per migranti. Lo riferisce la polizia di Brownsville, città statunitense che si trova vicino al confine con il Messico. La polizia fa sapere che lo schianto è avvenuto intorno alle 8.30 di mattina ora locale. Al momento non sono chiare le cause dell’incidente.

