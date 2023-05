A Londra le prime pagine dedicate al sovrano

Il giorno dopo l’incoronazione di Re Carlo III, che ha tenuto tutti i cittadini britannici (e non solo) incollati ai media per seguire le varie fasi fino all’intronizzazione, ecco le edizioni speciali dei giornali. Dal Daily Star al Sun, come il Regno Unito ha raccontato l’incoronazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata