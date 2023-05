Ci sarà anche Andrea Bocelli

Al Castello di Windsor fervonoi i preparativi per il concerto che si terrà domenica sera per celebrare l’incoronazione di Re Carlo III . Katy Perry, Lionel Richie, i Take That ma anche il nostro Bocelli sono tra gli artisti che suoneranno al concerto, al quale parteciperanno 20.000 persone. Re Carlo III è stato incoronato sabato nell’Abbazia di Westminster insieme alla Regina Camilla.

