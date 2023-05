Il leader di Tokyo in visita a Seul con la moglie Yuko

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida è stato accolto domenica dal presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol presso l’Ufficio presidenziale di Seul. Kishida è arrivato domenica per un incontro con Yoon, il secondo in meno di due mesi. I due stanno cercando di rafforzare la cooperazione dopo anni di rapporti conflittuali per questioni storiche. Il viaggio di due giorni di Kishida ricambia la visita di Yoon a Tokyo di metà marzo. Lo scambio tra i leader dei vicini paesi asiatici, il primo del genere in 12 anni, segnala che entrambe le nazioni sono seriamente intenzionate a rafforzare i legami di fronte alle sfide regionali condivise, come il crescente arsenale nucleare della Corea del Nord e la crescente ascesa della Cina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata