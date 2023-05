L'operazione in Cisgiordania contro miliziani responsabili dell'uccisione di 3 donne

L’esercito israeliano ha diffuso le immagini di un raid avvenuto nei giorni scorsi nel campo profughi di Nur Shams, nei pressi di Tulkarem, in Cisgiordania. Nell’operazione sono atati uccisi due miliziani palestinesi di 22 anni, ritenuti responsabili dell’attacco terroristico in cui sono state uccise tre Lucy Lee , 48 anni e le figlie Rina e Maia, 15 e 20 anni, il 7 aprile scorso, nella Valle del Giordano in Cisgiordania. Le tre, israeliane, di origini britanniche vivevano in un insediamento ebraico nella West Bank.

