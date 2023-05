Missione in Olanda del presidente ucraino

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato all’Aja, in Olanda. Il leader di Kiev terrà un discorso intitolato ‘Nessuna pace senza giustizia’. Poi incontrerà i vertici della Corte penale internazionale (Cpi) che sta indagando sui crimini commessi nella guerra in Ucraina. Si tratta della prima visita di Zelensky in Olanda da presidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata