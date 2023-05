Il leader di Kiev alla Corte penale internazionale in un discorso intotalto "No peace without justice"

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky è all’Aja, in Olanda dove ha visitato la sede della Corte penale internazionale. “Tutti noi vogliamo vedere qui un altro Vladimir”, ha detto il leader ucraino facendo riferimento al presidente russo Vladimir Putin lo stesso Zelensky, parlando in inglese, ha definito “colui che merita di essere condannato per azioni criminali nella capitale del diritto internazionale”. “Sono sicuro che lo vedremo accadere quando vinceremo”, ha detto Zelensky. Il discorso è intitolato ‘No peace without justice’. L’emittente olandese Nos riferisce che il presidente ucraino lo ha tenuto nel centro conferenze World Forum, dopo una visita lampo alla Corte penale internazionale (Cpi).

Chiesta corte per crimine aggressione Russia

Il presidente ucraino ha chiesto l’istituzione di un tribunale di guerra per i “crimini di aggressione” della Russia che si basi sull’esempio di Norimberga, il processo tenuto dagli Alleati contro i rappresentanti della Germania nazista sconfitta. Lo riporta la Bbc. “Si tratta di un crimine di aggressione, l’inizio del male è il crimine principale”, ha detto Zelensky.

Bandiera ucraina issata a sede Cpi all’Aia per Zelensky

Alla Corte penale internazionale (Cpi) all’Aia il personale ha issato una bandiera ucraina accanto alla bandiera del tribunale fuori dall’edificio, per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky oggi in visita alla Cpi. Il 18 marzo la Corte penale internazionale ha emesso un mandato d’arresto a carico di Vladimir Putin, affermando che “è presumibilmente responsabile del crimine di guerra della deportazione illegale di bambini e del trasferimento illegale di bambini dalle aree occupate dell’Ucraina alla Federazione russa”. La prospettiva che Putin venga inviato all’Aia è tuttavia remota, poiché il tribunale non dispone di una forza di polizia per eseguire i mandati di cattura ed è improbabile che il presidente russo si rechi in uno dei 123 Stati membri della Cpi, che hanno l’obbligo di arrestarlo se possibile. Il procuratore della Cpi Karim Khan ha effettuato ripetute visite in Ucraina e sta creando un ufficio a Kiev per facilitare le indagini in corso nel Paese sui crimini avvenuti durante la guerra. Tuttavia la Cpi non ha la giurisdizione per perseguire Putin per il crimine di aggressione di un altro Paese sovrano. Il governo olandese si è offerto di ospitare un tribunale che potrebbe essere istituito per perseguire il crimine di aggressione e si sta creando un ufficio per raccogliere le prove. Il nuovo Centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione dovrebbe essere operativo entro l’estate, ha dichiarato a febbraio l’agenzia di cooperazione giudiziaria dell’Unione europea, Eurojust.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata